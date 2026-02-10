ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน "สีหศักดิ์ - คู่สมรส" มีกว่า 14 ล้าน ไม่มีหนี้สิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว กรณีเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 ในรัฐบาลอนุทิน โดยนายสีหศักดิ์ และนางวราภรณ์ คู่สมรส แจ้งมีทรัพย์สินรวม 14,580,902 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยเป็นทรัพย์สินของ นายสีหศักดิ์ จำนวน 3,039,626 บาท ประกอบด้วยเงินฝาก 1,489,626 บาท เงินลงทุนในกองทุนเปิด 1 ล้านบาท ยานพาหนะ 300,000 บาททรัพย์สินอื่น 250,000 บาท และแจ้งมีรายได้ต่อปี 2,108,000 บาท เป็นเงินเดือนรัฐมนตรี 878,000 บาท เงินบำนาญ 720,000 บาท เงินประจำตำแหน่งรัฐมนตรี 510,000 บาท มีรายจ่ายต่อปี 150,000 บาท โดยเป็นค่าอุปโภคบริโภคและค่าท่องเที่ยว
ส่วนนางวราภรณ์ มีทรัพย์สินรวม 11, 541,275 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 2,194,807 บาท เงินลงทุน 1,533,468 บาท ที่ดินในเขตบางเขน กรุงเทพฯ มูลค่า 4 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3 ล้านบาทยานพาหนะ 300,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 713,000 บาท และแจ้งมีรายได้ต่อปี 120,000 บาท จากเงินบำนาญ ส่วนรายจ่ายต่อปีไม่มีการแจ้ง
ทั้งนี้ ทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจของทั้งคู่ เป็นนาฬิกา Rolex Oyster Perpetval มูลค่า 150,000 บาท นาฬิกา omega มูลค่า 100,000 บาท ชุดไพลินเป็นสร้อยคอ กำไล จี้ แหวน ตุ้มหู มูลค่า 100,000 บาท ชุดมรกตเป็นจี้และแหวน 3 วงมูลค่า 120,000 บาท ชุดทองเป็นตุ้มหูจี้แหวน 3 วงมูลค่า 55,000 บาท สร้อยมุก 1 เส้นมูลค่า 100,000 บาท สร้อยทอง 1 เส้นมูลค่า 25,000 บาท ชุดเพชร เป็นกำไลแหวน จี้ ตุ้มหู มูลค่า 55,000 บาท ชุดทับทิมเป็นสร้อยข้อมือ กำไล แหวนตุ้มหู จี้ เข็มกลัดมูลค่า 120,000 บาท
