จีนเตรียมเปิดร้านค้าปลอดภาษีด่านชายแดนทั่วประเทศ เอื้อ นทท.ต่างชาติขาเข้า

ทางการจีนเตรียมเปิดร้านค้าปลอดภาษี ณ ด่านชายแดนจำนวน 41 แห่ง ทั่วประเทศ ครอบคลุมสนามบิน ท่าเรือ และด่านชายแดนทางบก เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการซื้อสินค้าปลอดภาษีให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติขาเข้า
แผนดังกล่าว ได้รับการประกาศร่วมกันโดยหน่วยงานรัฐบาล 5 แห่ง รวมถึงกระทรวงการคลังของจีน โดยระบุว่า ร้านค้าปลอดภาษี ณ ด่านชายแดนเหล่านี้จะตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมของสนามบิน ท่าเรือ หรือด่านชายแดนทางบก และจะจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศเท่านั้น
แผนดังกล่าว ได้รับการประกาศร่วมกันโดยหน่วยงานรัฐบาล 5 แห่ง รวมถึงกระทรวงการคลังของจีน โดยระบุว่า ร้านค้าปลอดภาษี ณ ด่านชายแดนเหล่านี้จะตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมของสนามบิน ท่าเรือ หรือด่านชายแดนทางบก และจะจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศเท่านั้น