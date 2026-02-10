xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองครั้งที่ 17 ปรับขึ้น 100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 75,200 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16.04 (ครั้งที่ 17) ราคาปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 74,200.00 บาท ขายออก 74,400.00 บาท ส่วนทองคำรูปพรรณ 96.5% รับซื้อ (ฐานภาษี) 72,722.52 บาท ขายออก 75,200.00 บาท