เตือน AI ยังไม่พร้อมแทนที่แพทย์ เสี่ยงวินิจฉัยพลาดจากการถามอาการป่วย

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส วันนี้ (10 ก.พ.) ว่า น.ส.รีเบคกา เพย์น ผู้ร่วมเขียนการศึกษา จากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดในสหราชอาณาจักร กล่าวว่า แม้ในปัจจุบัน แชตบอตปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) จะสามารถทำข้อสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ส่วนใหญ่ได้คะแนนดีเยี่ยม แต่จากการศึกษาล่าสุด แชตบอตเหล่านี้ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านสุขภาพที่ดีกว่าวิธีการแบบดั้งเดิม ที่มนุษย์สามารถหาคำตอบเองได้ โดยเอไอยังไม่พร้อมที่จะเข้ามาแทนที่บทบาทของแพทย์ และผู้ป่วยจำเป็นต้องตระหนักว่า การสอบถามเอไอเกี่ยวกับอาการของตนเองนั้น อาจเป็นอันตราย ทำให้วินิจฉัยผิดพลาด และไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเมื่อใดที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน