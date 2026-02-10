"นรเศรษฐ์" ร้อง รบ.ใหม่ กำหนดแนวทางสู่การทำ รธน.ฉบับใหม่ทันที ที่จัดตั้งเสร็จ

วันนี้ (10 ก.พ.) กลุ่ม สว.พันธุ์ใหม่ นำโดยนายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร สว. ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค สว. นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย น.ส.นันทนา นันทวโรภาส นายสุนทร พฤกษ์พิพัฒน์ นายวีรยุทธ์ สร้อยทอง น.ส.มณีรัตน์ เขมะวงค์ สว. ร่วมแถลงขอบคุณ ประชาชนที่ร่วมออกเสียงประชามติเห็นชอบต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กว่า 19.8 ล้านเสียง
นายนรเศรษฐ์ เรียกร้องไปยังรัฐบาลใหม่ที่จะจัดตั้งหลังจากนี้ กำหนดกรอบและกระบวนการที่นำไปสู่การทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ชัดเจน แน่นอน ในคำแถลงนโยบายรัฐบาล เพื่อให้เป็นไปตามผลการออกเสียงประชามติของประชาชน
ทั้งนี้ มองว่าคะแนนที่ได้มานั้น สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาวิฤตรัฐธรรมนูญที่ประชาชนช่วยแง้มประตูไปสู่การเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ดีการกำหนดกรอบทำรัฐธรรมนูญใหม่ ตนสนับสนุนกระบวนการที่โปร่งใสและให้โอกาสประชาชน ทั้งที่เห็นชอบกับประชามติ หรือไม่เห็นชอบได้มีส่วนร่วม
