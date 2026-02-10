กรมศุลกากรเผยสถิติการค้าระหว่างประเทศช่วงปี 68 ส่งออกทองคำโตแรงถึง 48.51%

กรมศุลกากร เปิดเผยว่า ตัวเลขสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย ในการส่งออกสินค้า ทองคำ ในช่วงปี 2568 (มกราคม-ธันวาคม) มีอัตราการเติบโตอย่างร้อนแรง โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 13,006.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นมูลค่า 4.1-4.2 แสนล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 48.51 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปี 2567
ทั้งนี้ สวิตเซอร์แลนด์ ยังคงเป็นตลาดหลักอันดับ 1 ของไทย โดยในปี 2568 มีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 6,156.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตแบบก้าวกระโดดถึงร้อยละ101.85 และครองส่วนแบ่งการตลาดเกือบครึ่งหนึ่งของการส่งออกทองคำทั้งหมดของไทยร้อยละ47.33 ส่วนกัมพูชา มาเป็นอันดับสอง มีมูลค่า 2,513 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 8.2 หมื่นล้านบาท ลดลง ร้อยละ 17.33 ที่น่าสนใจ ภาพรวมการส่งออกทองคำของไทยในปี 2568 ถือเป็นปีทองที่มีมูลค่าการซื้อขายคึกคักอย่างมาก โดยเฉพาะในตลาดตะวันตกและตะวันออกกลางที่ความต้องการทองคำพุ่งสูงขึ้นอย่างชัดเจน
