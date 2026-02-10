xs
หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย +5.59 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 48,943.60 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (10 ก.พ.) ดัชนี Set Index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,406.48 จุด ปรับขึ้น 5.59 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.40 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 48,943.60 ล้านบาท