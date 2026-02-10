รองเลขาฯ กกต.ชี้ปมปัญหาเลือกตั้งเขต 1 ชลบุรี ขอให้รอส่วนกลางประชุมก่อน

จากกรณีประชาชนพบเหตุผิดปกติในการนับคะแนนในหลายหน่วยเลือกตั้ง โดยที่ชลบุรี เขต 1 เรียกร้องให้นับคะแนนใหม่ หลังพบใบนับคะแนนจริงในถังขยะ และใช้เชือกฟางมัดหีบเก็บบัตรเลือกตั้งนั้น
ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุว่า ขอให้รอ กกต. ส่วนกลางประชุมจะมีมติให้นับคะแนนใหม่หรือไม่
นอกจากนี้ ยังพบพิรุธอีกหลายเหตุการณ์ เช่น ที่ลำปาง เขต 2 ที่มีบัตรเสีย 7,000 กว่าใบ ซึ่งส่วนต่างที่แพ้ชนะอยู่ที่ราว 2,000 คะแนน, ปทุมธานี ที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) มีการปิดห้องนับคะแนน แม้ผลการนับคะแนนใหม่ไม่ได้ต่างมากนัก เป็นต้น
