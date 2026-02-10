จีนประกาศเสริมกลไกระยะยาวในการหนุนครัวเรือนในชนบท

กระทรวงเกษตรและกิจการชนบทของจีน ประกาศว่า จีนจะเสริมสร้างกลไกระยะยาวในการสนับสนุนครัวเรือนในชนบท โดยบูรณาการมาตรการบรรเทาความยากจนเข้ากับยุทธศาสตร์การฟื้นฟูชนบทในภาพรวม พร้อมเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรให้ทันสมัยอย่างรอบด้าน
ทั้งนี้ คาดว่า ผลผลิตธัญพืชของจีนจะเกิน 710 ล้านตัน ภายในปี 2025 ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และจะมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงการพึ่งพาตนเองของประเทศที่มีประชากรจำนวนมาก
