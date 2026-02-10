ข่าวปลอม อย่าแชร์! ธ.กรุงไทยยกเลิกเครดิตบูโร-ปล่อยกู้ 2 แสน ผ่าน TikTok ไม่เป็นความจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง ธนาคารกรุงไทยประกาศยกเลิกเครดิตบูโร พร้อมช่วยเหลือประชาชนปล่อยกู้คนละ 200,000 บาท ผ่านบัญชี TikTok นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย ธนาคารกรุงไทย พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
ธนาคารกรุงไทย เตือนว่า อย่าหลงเชื่อ บัญชีโซเชียลที่อ้างชื่อธนาคารและเสนอให้กู้เงินง่าย ๆ โดยไม่ตรวจสอบ ธนาคารไม่มีนโยบายปล่อยสินเชื่อผ่านติ๊กต็อก หรือยกเลิกเครดิตบูโรเป็นรายบุคคล ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวหรือโอนเงินล่วงหน้า ประชาชนที่สนใจให้ติดตามข่าวและบริการ จากช่องทางทางการของธนาคารเท่านั้น
ธนาคารกรุงไทย เตือนว่า อย่าหลงเชื่อ บัญชีโซเชียลที่อ้างชื่อธนาคารและเสนอให้กู้เงินง่าย ๆ โดยไม่ตรวจสอบ ธนาคารไม่มีนโยบายปล่อยสินเชื่อผ่านติ๊กต็อก หรือยกเลิกเครดิตบูโรเป็นรายบุคคล ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวหรือโอนเงินล่วงหน้า ประชาชนที่สนใจให้ติดตามข่าวและบริการ จากช่องทางทางการของธนาคารเท่านั้น