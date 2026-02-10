xs
"ศักดิ์ดา" ปัดคุย "อนุทิน" ปมคลิปเสียงคล้ายตนคุย สจ.ให้ช่วยการเลือกตั้ง สส.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลครั้งแรก หลังเกิดกรณีเผยแพร่คลิปเสียงคล้ายนายศักดิ์ดา ซึ่งลงสมัคร สส.กาญจนบุรี เขต 5 พรรคภูมิใจไทย คุยกับ สจ. ให้มาช่วยเหลือในการเลือกตั้ง สส. โดยนายศักดิ์ดา กล่าวถึงผลการเลือกตั้ง สส.กาญจนบุรี ว่า เรียบร้อยดี

ส่วนได้มีการพูดคุยกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย แล้วหรือไม่นั้น นายศักดิ์ดา กล่าวว่า ยังไม่ได้คุยกัน พร้อมปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อมวลชน