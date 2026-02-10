"พล.อ.บุญสิน" โต้กระแสข่าวบิดเบือน ยันไม่เคยพูดสร้างความแตกแยกในสัคม

พล.อ.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก ตอบโต้กระแสข่าวบิดเบือนที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ โดยยืนยันว่า ไม่เคยพูดหรือให้สัมภาษณ์ในลักษณะสร้างความแตกแยกให้กับสังคมตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การไปพูด หรือบรรยายในที่ต่างๆ มีเจตนาเพียงเพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง และความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ไม่ใช่การยุยง ปลุกปั่น หรือสร้างความขัดแย้งดังที่มีการนำเสนอ ขอประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสาร งดเชื่อ งดแชร์ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดี
