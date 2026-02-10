"ภูมิธรรม" โพสต์ฉะ! การเลือกตั้งผิดปกติ พบข้อพิรุธ ต้องมีคนรับผิดชอบ

นายภูมิธรรม เวชยชัย แกนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ว่า การเลือกตั้งที่ผิดปกติ ต้องมีคนรับผิดชอบ พรรคเพื่อไทยเห็นตรงกันกับความรู้สึกของประชาชนจำนวนมากว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ผิดปกติอย่างยิ่ง มีข้อพิรุธมากมาย บั่นทอนความเชื่อมั่นต่อทั้งกระบวนการอย่างรุนแรง เมื่อประชาชนจำนวนมากไม่เชื่อว่า การเลือกตั้งสุจริต ไม่เชื่อว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทำหน้าที่อย่างเที่ยงธรรม และเกิดข้อกังขาต่อบทบาทของกลไกรัฐบางส่วน เช่น ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น ที่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องทำให้เกิดความคลางแคลงใจอย่างยิ่ง