หุ้นไทยเปิดภาคเช้าวันนี้ +9.23 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 16,658.03 ล.

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (10 ก.พ.) ดัชนี Set Index เปิดตลาดภาคเช้าที่ระดับ 1,410.12 จุด ปรับขึ้น 9.23 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.66 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 16,658.03 ล้านบาท