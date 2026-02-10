xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองครั้งที่ 5 ลดลง 100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 74,800 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10.20 (ครั้งที่ 5) ราคาลดลง 100 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 73,800.00 บาท ขายออก 74,000.00 บาท ส่วนทองคำรูปพรรณ 96.5% รับซื้อ (ฐานภาษี) 72,328.36 บาท ขายออก 74,800.00 บาท