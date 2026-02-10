เงินบาทเช้านี้ ใกล้แตะ 31.10 บ./ดอลลาร์ ทำสถิติแข็งค่าสุดในรอบกว่า 1 สัปดาห์

น.ส.กาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า เงินบาทแข็งค่าเข้าใกล้ระดับ 31.10 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในช่วงเช้าวันนี้ (10 ก.พ.) เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ ที่ 31.23 บาทต่อดอลลาร์
ทั้งนี้ เงินบาทยังคงแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง และทำสถิติแข็งค่าสุดในรอบกว่า 1 สัปดาห์ที่ 31.10 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยการแข็งค่าของเงินบาทสอดคล้องกับทิศทางสกุลเงินส่วนใหญ่ในเอเชีย ซึ่งรวมไปถึงเงินเยนและเงินหยวน
ขณะที่ Sentiment ของเงินดอลลาร์ฯ มีแรงกดดันเพิ่มเติมจากท่าทีของเจ้าหน้าที่เฟดที่ให้ความเห็นว่า เงินดอลลาร์ฯ ที่อ่อนค่าลงนั้น ยังไม่กระทบต่อเงินเฟ้อสหรัฐฯ และสัญญาณจากรมว.คลังสหรัฐฯ ที่พูดในช่วงก่อนการรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ โดยระบุว่า ไม่น่าแปลกใจถ้าตัวเลขตลาดแรงงานจะเริ่มอ่อนแอลง
