xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ +100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 75,000 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09:06 (ครั้งที่ 1) ราคาปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 74,000.00 บาท ขายออก 74,200.00 บาท ส่วนทองคำรูปพรรณ 96.5% รับซื้อ (ฐานภาษี) 72,525.44 บาท ขายออก 75,000.00 บาท