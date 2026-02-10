xs
ราคาน้ำมันขยับขึ้นกว่า 1% วานนี้ หลังเกิดความกังวลสถานการณ์สหรัฐฯ-อิหร่าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

จากสถานการณ์ความกังวลรอบใหม่เกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ที่อาจส่งผลกระทบต่อการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซและอ่าวโอมาน ส่งผลให้ราคาน้ำมันขยับขึ้นกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้น 81 เซนต์ ปิดที่ 64.36 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้น 99 เซนต์ ปิดที่ 69.04 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

กระทรวงคมนาคมสหรัฐฯ ออกคำแนะนำให้บรรดาเรือที่ประดับธงอเมริกา อยู่ห่างจากเขตแดนอิหร่านให้ไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ระหว่างล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซและอ่าวโอมาน สืบเนื่องจากความเสี่ยงถูกโจมตีไปบนเรือโดยกองกำลังอิหร่าน