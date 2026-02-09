รมว.คลังยัน รบ.ใหม่พร้อมเดินหน้าโครงการ "คนละครึ่ง พลัส" หวังกระตุ้นสั้น ได้ผลยาว

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยืนยันว่า รัฐบาลใหม่จะเดินหน้าโครงการคนละครึ่ง พลัส อย่างแน่นอน แต่ต้องรอให้มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ให้เรียบร้อยก่อน โดยระหว่างนี้ ยังมีเวลาในการออกแบบรายละเอียดของโครงการ ซึ่งจะเน้นความต่อเนื่องในการเพิ่มทักษะให้กับทั้งร้านค้าและประชาชน ผ่านการใช้เทคโนโลยี
คนละครึ่ง พลัส เป็นนโยบายหลักของรัฐบาล เป็นนโยบายที่มีความสำคัญ จะมีการเดินหน้าต่อแน่นอน แต่ความชัดเจนต้องรอรัฐบาลใหม่ก่อนว่าจะจัดตั้งได้เมื่อไร ช่วงนี้ มีเวลาในการออกแบบโครงการ เตรียมความพร้อมทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ หรือวงเงินใช้จ่าย เรามีต้นแบบ มีวิธีคิดวิธีทำแล้ว พอมีรัฐบาลเรียบร้อย จะสามารถขับเคลื่อนโครงการได้อย่างรวดเร็ว ไม่เหมือนกับรอบที่ผ่านมา ที่มีเวลาขับเคลื่อนไม่ถึง 1 เดือน และครั้งนี้หวังว่า โครงการจะช่วยกระตุ้นสั้น แต่ได้ผลยาว และกระจายตัวเช่นเดิม
คนละครึ่ง พลัส เป็นนโยบายหลักของรัฐบาล เป็นนโยบายที่มีความสำคัญ จะมีการเดินหน้าต่อแน่นอน แต่ความชัดเจนต้องรอรัฐบาลใหม่ก่อนว่าจะจัดตั้งได้เมื่อไร ช่วงนี้ มีเวลาในการออกแบบโครงการ เตรียมความพร้อมทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ หรือวงเงินใช้จ่าย เรามีต้นแบบ มีวิธีคิดวิธีทำแล้ว พอมีรัฐบาลเรียบร้อย จะสามารถขับเคลื่อนโครงการได้อย่างรวดเร็ว ไม่เหมือนกับรอบที่ผ่านมา ที่มีเวลาขับเคลื่อนไม่ถึง 1 เดือน และครั้งนี้หวังว่า โครงการจะช่วยกระตุ้นสั้น แต่ได้ผลยาว และกระจายตัวเช่นเดิม