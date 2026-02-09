ตร.ประชุมร่วมร้านทองวางแนวทางป้องกัน-ระวังเหตุปล้นร้านทองเชิงรุก

พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) รับผิดชอบงานป้องกันปราบปราม เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล และผู้ประกอบการร้านทอง โดยมี พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น., พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำ สำนักงาน ผบ.ตร. ปฏิบัติราชการ บช.น. และประธานสมาคมค้าทองคำผู้ประกอบการค้าทองคำ เจ้าหน้าที่กรมการประกันภัย เข้าร่วม
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับร้านทองในปัจจุบัน วิเคราะห์พฤติการณ์และรูปแบบการก่อเหตุของกลุ่มมิจฉาชีพ ตลอดจนร่วมกันกำหนดแนวทางในการป้องกันและเฝ้าระวังเหตุในเชิงรุก เช่น การยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในร้านทอง การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน การเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบทองคำก่อนรับซื้อ รวมถึงการสังเกตพฤติกรรมบุคคลต้องสงสัย
นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ประกอบการร้านทอง ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การแจ้งเบาะแสบุคคลหรือเหตุการณ์ต้องสงสัยอย่างทันท่วงที รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยในพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเหตุและลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรม
