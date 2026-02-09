ผู้นำไต้หวันร่วมยินดี "ซานาเอะ ทาคาอิจิ" กวาดชัยเลือกตั้งได้นั่งเก้าอี้นายกฯ ญี่ปุ่น

ประธานาธิบดีไล่ ชิงเต๋อ ของไต้หวัน ร่วมแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ ของญี่ปุ่น หลังจากที่พรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) กวาดชัยชนะอย่างถล่มทลายในศึกเลือกตั้ง เมื่อวานนี้ (8 ก.พ.)
ทั้งนี้ ญี่ปุ่นและไต้หวันไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ แต่ผู้แทนของทั้งสองฝ่ายไปมาหาสู่กันเสมอ โดย ทาคาอิจิ เดินทางเยือนไต้หวัน และเข้าพบ ไล่ ชิงเต๋อ เมื่อเดือนเม.ย. 2568 ก่อนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ ทาคาอิจิ ยังได้พบกับ หลิน ซิ่นอี้ ที่ปรึกษาประธานาธิบดีไต้หวัน นอกรอบการประชุมเอเปคเมื่อเดือน พ.ย. หลังเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
