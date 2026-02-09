กกต.แจงทุกปมปัญหาการเลือกตั้ง พร้อมแก้ไขอย่างเฉียบขาด-รวดเร็ว

ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงหลังการเลือกตั้ง สส.2569 ว่า ได้ประชุมร่วมกับ กกต. และมีมติให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆ ว่าในทุกเรื่องที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเลือกตั้ง การฉีกบัตรเสียหาย หรือเรื่องการจับกุม รวมทั้งการรายงานผลที่ผิดพลาดทางเทคนิค กกต.ได้กำชับว่า ดำเนินการอย่างเฉียบขาดทุกเรื่อง เรื่องระบบต้องมาตรวจสอบเพื่อเป็นบทเรียนในการแก้ไข ดังนั้น ทุกเรื่องจะถูกดำเนินการอย่างเฉียบขาด ต่อเนื่อง และรวดเร็ว
ส่วนการร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งนั้น สามารถร้องได้ตลอด จนกระทั่งหลังประกาศผลแล้ว 30 วัน จึงจะหมดโอกาสร้อง ส่วนที่มีการวิจารณ์ เรื่องของการซื้อเสียงหลายพื้นที่มีคลิปปรากฏออกมา จนเกิดเสียงวิจารณ์ว่า คนรู้กันทั้งประเทศยกเว้น กกต.หรือเปล่า ร.ต.อ.ชนินทร์ ยืนยันว่า ทุกเรื่องกำลังสืบสวนอยู่ บางเรื่องก็โดนไปแล้ว บางเรื่องก็ตามอยู่ ไม่ต้องห่วงเราเก็บตลอด กัดไม่ปล่อย ซึ่งวันนี้( 9 ก.พ.) มีคำร้องเพิ่มขึ้นอีก 2 เรื่อง รวมกับเมื่อวาน เป็น 113 เรื่อง โดยเรื่องความผิดซื้อเสียงตามมาตรา 73 ( 1 ) ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. มาเป็นอันดับ 1 และในจำนวนนี้ได้มีการรับเป็นสำนวนแล้ว107 เรื่อง คละกันไปทุกพื้นที่
สำหรับระบบรายงานการเลือกตั้ง สส.และออกเสียงประชามติอย่างไม่เป็นทางการ พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวถึงว่าเมื่อคืนทางสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ได้แก้ไขปัญหา ระบบที่ติดขัดทางเทคนิค และได้มีการรายงานผลคะแนนเข้ามา จนขณะนี้รายงานเข้ามาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 94 ซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้รายงานไม่เกินร้อยละ 95
นอกจากนั้น ยังได้รับรายงานว่า มีตัวเลขที่ยังไม่ถูกต้องอยู่บ้าง จึงได้แจ้งสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ ได้ดำเนินการตรวจสอบ เรียนว่า ขณะนี้สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดทุกแห่งอยู่ระหว่างให้กรรมการประจำเขตรวบรวมผลคะแนนอย่างเป็นทางการส่งไปที่อนุอำเภอ ก่อนที่จะส่งไปที่เขตเลือกตั้งทั้ง 400 เขต เมื่อครบถ้วนแล้วก็จะต้องนำผลการเลือกตั้ง นำรายงานผลการนับคะแนนที่เป็นทางการและมีความถูกต้องแล้ว รวมทั้งเป็นตัวจริงส่งมาที่สำนักงาน กกต.กลาง เพื่อรายงานต่อ กกต.ต่อไป ซึ่งถึงเวลานั้นเราก็จะได้รับทราบผลคะแนนที่เป็นทางการ และ กกต.ก็จะได้นำเอกสารสำคัญที่ประชาชนสามารถตรวจสอบ ได้คือรายงานผลคะแนนรายหน่วยหรือ 5/18 เผยแพร่ผ่านทางเวปไซด์ของ กกต.เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบความถูกต้อง
