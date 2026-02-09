xs
หุ้นไทยปิดตลาดวันนี้ พุ่งขึ้น 46.88 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 102,112.04 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (9 ก.พ.) ดัชนี Set Index ปิดตลาดภาคบ่าย ที่ระดับ 1,400.89 จุด ปรับขึ้น 46.88 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 3.46 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 102,112.04 ล้านบาท