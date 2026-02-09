สื่อการทูตฝั่งยุโรปชี้เลือกตั้งไทย ภูมิใจไทยคว้าชัย สร้างดุลอำนาจใหม่ในสภาฯ

Modern Diplomacy สื่อการทูตฝั่งยุโรป เปิดเผยบทวิเคราะห์การเลือกตั้งของประเทศไทย ว่า พรรคภูมิใจไทยภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ผงาดคว้าชัยเหนือ ทั้งพรรคประชาชน และเพื่อไทย สร้างดุลอำนาจใหม่ในสภาฯ พร้อมแรงหนุนจากชนชั้นนำและฝ่ายความมั่นคง แต่คำถามสำคัญยังอยู่ที่ความสามารถในการฟื้นเศรษฐกิจ และการรักษาสมดุลผลประโยชน์
พรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลไทยชุดปัจจุบัน ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ก้าวขึ้นเป็นผู้ชนะอย่างเด็ดขาด ในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 โดยสามารถเอาชนะคู่แข่งทั้งสายก้าวหน้าและสายประชานิยม คือพรรคประชาชนและพรรคเพื่อไทย ไปอย่างขาดลอย ส่งผลให้นายอนุทิน อยู่บนเส้นทางที่จะกลายเป็นผู้นำไทยคนแรกในรอบสองทศวรรษ ซึ่งได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อเป็นสมัยที่สอง
พรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลไทยชุดปัจจุบัน ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ก้าวขึ้นเป็นผู้ชนะอย่างเด็ดขาด ในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 โดยสามารถเอาชนะคู่แข่งทั้งสายก้าวหน้าและสายประชานิยม คือพรรคประชาชนและพรรคเพื่อไทย ไปอย่างขาดลอย ส่งผลให้นายอนุทิน อยู่บนเส้นทางที่จะกลายเป็นผู้นำไทยคนแรกในรอบสองทศวรรษ ซึ่งได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อเป็นสมัยที่สอง