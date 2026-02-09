xs
"ชูศักดิ์" เผยแกนนำ พท.ยังไม่คุยเรื่องจับมือจัดตั้งรัฐบาล ขอรอฟังเหตุผลกันก่อน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการหารือร่วมกับแกนนำพรรคเพื่อไทยมีเรื่องการจับมือจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่ ว่า ยังไม่ได้คุยเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ รอดูสัญญาณ หลังนายอนุทิน ชาญวีรกูล แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทย ไม่ปิดทางหรือไม่ ว่า พรรคเพื่อไทยได้วิเคราะห์การเลือกตั้งว่าเป็นอย่างไร และมีความเห็นว่า ต่ำกว่าที่เราประเมินไว้ ซึ่งได้วิเคราะห์สาเหตุว่าเกิดจากอะไรบ้าง และวิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย แต่ไม่ได้ตัดสินใจอะไร ต้องฟังเหตุฟังผลกันก่อน