xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองครั้งที่ 22 ปรับขึ้น 100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 75,100 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 15.20 น. (ครั้งที่ 22) ราคาปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 74,100.00 บาท ขายออก 74,300.00 บาท ส่วนทองคำรูปพรรณ 96.5% รับซื้อ (ฐานภาษี) 72,616.40 บาท ขายออก 75,100.00 บาท