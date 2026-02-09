ฉก.ทัพเจ้าตากร่วม สภ.แม่สายสกัดจับลอบขนยาเสพติด ยึดยาบ้าได้กว่า 5 ล้านเม็ด

พล.ต.สาธิต ไวยนนท์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง มอบหมายให้ พ.อ.ธวัฒน์ อินกอง รองผู้บังคับการ ฉก.ทัพเจ้าตาก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สาย ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบของกลางยาบ้ามากกว่า 5 ล้านเม็ด ที่ตรวจยึดได้ หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ทหาร กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง ร่วมกับชุดปฏิบัติการ กองร้อยเคลื่อนที่เร็ว และชุดปฏิบัติการสุนัขทหารที่ 10 จัดกำลังตั้งจุดตรวจจุดสกัดแบบไม่ประจำที่ เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติยาเสพติด พ.ศ.2564 บริเวณถนนพื้นที่บ้านเหมืองแดงใต้ หมู่ 1 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ชายแดนไทย–เมียนมา
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัย ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่นปาเจโร่ ลสีดำ ป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานคร ขับมาตามถนนดังกล่าว เมื่อรถเข้าใกล้จุดตรวจประมาณ 500 เมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานปฏิบัติการนเรศวร บก.มว.ม.2 ร้อย.ม.3 ฉก.ทัพเจ้าตาก กลับมีท่าทีพิรุธ หักเลี้ยวรถอย่างกะทันหันเพื่อย้อนกลับ ส่งผลให้รถเสียหลักพุ่งตกลงไหล่ทางหน้าฐานปฏิบัติการ ไม่สามารถขับขึ้นถนนได้ ก่อนที่ผู้ขับขี่จะเปิดประตูรถแล้ววิ่งหลบหนีไปกับความมืดจากการตรวจค้นภายในรถ พบกระสอบฟางห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีดำบรรทุกมาเต็มคัน จำนวน 24 ใบ ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) กระสอบละประมาณ 200,000 เม็ด จำนวน 23 ใบ และกระสอบบรรจุประมาณ 120,000 เม็ด อีก 1 ใบ รวมยาบ้าในรถประมาณ 4,720,000 เม็ด นอกจากนี้ยังพบเอกสารส่วนบุคคลเป็นบัตรประจำตัวประชาชนของชายอายุ 29 ปี ชาว อ.ศรีคิ้ว จ.นครราชสีมา อยู่ภายในรถ
ต่อมาในวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจสอบพื้นที่ใกล้เคียง พบกระเป๋าเดินทางต้องสงสัย 2 ใบ ถูกวางซุกซ่อนในพงหญ้า เมื่อเปิดตรวจสอบพบกระเป๋าใบแรกบรรจุยาบ้าประมาณ 260,000 เม็ด และกระเป๋าใบที่สองบรรจุยาบ้าประมาณ 360,000 เม็ด รวมยาบ้าในกระเป๋าทั้งหมด 620,000 เม็ด เมื่อนำของกลางทั้งหมดมารวมกัน พบยาบ้าที่ตรวจยึดได้รวมทั้งสิ้นประมาณ 5,340,000 เม็ด หลังจากได้ทำการตรวจสอบ ของทางยาบ้าทั้งหมดแล้วทางเจ้าหน้าที่ได้นำ ส่งให้กับพนักงานสอบสวน สภ. แม่สาย ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
