ศรีสะเกษเปิดเส้นทางท่องเที่ยว "หน้าผามรกต" หวังสร้างรายได้ให้กับชุมชน

นายสาธิต พันธุมาศ หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยนายวิลัย รสหอม กำนันตำบลปรือใหญ่ และ พ.จ.อ.สุกิจ ปรือปรัก หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป อบต.ปรือใหญ่ ผู้แทน นายก อบต.ปรือใหญ่ นำเจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวบริเวณหน้าผามรกต ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา เชื่อมโยงกับสวนเสือ ภายในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยบรรยากาศโดยทั่วไปพบว่า พื้นที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก มองเห็นทิวเขาได้อย่างสวยงาม บริเวณจุดชมวิว เป็นโขดหินที่เรียงรายเป็นธรรมชาติ ทอดยาวกว่า 200 เมตร นักท่องเที่ยวสามารถเลือกจุดชมวิว ถ่ายภาพ ได้หลายจุด หลายมุมมอง เชื่อว่าจะสามารถสร้างชื่อเสียงและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เป็นที่นิยมได้อย่างแน่นอน
นายสาธิต กล่าวว่า หน้าผาดังกล่าว เดิมชื่อ ผาฉลุย เพาะมองทิวทัศน์ ทัศนียภาพได้อย่างฉลุย ต่อมาทางชุมชนและชาวบ้าน ได้เปลี่ยนชื่อเรียกใหม่ว่า “ผามรกต” ซึ่งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา เนื้อที่ประมาณกว่า 237,500 ไร่ อยู่ในพื้นที่ ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ ต่อเขต ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ ซึ่งเรากำลังร่วมกันกับชุมชนผลักดันพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องสัตว์ป่า รวมทั้งทิวทัศน์ ระบบนิเวศน์ที่สวยงาม และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น ผ่านยอดเขาพระวิหาร และภูมะเขือ รวมถึงชมทะเลหมอก ซึ่งมีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งไม่แพ้ที่ใดในเขตอีสานใต้
