ข่าวจริง! กรมอุทยานฯ พบ "หูเสือใบขน" พรรณไม้หายากในป่าทางภาคใต้

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชค้นพบ "หูเสือใบขน" พรรณไม้หายากในป่าทางภาคใต้นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบว่า เป็นข้อมูลจริง
ทั้งนี้ ทีมนักวิจัยกรมอุทยานแห่งชาติฯ สำรวจหน้าผาหินปูนบริเวณเขื่อนรัชชประภา อุทยานแห่งชาติเขาสก-อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เมื่อปี 2567–2568 หลังเก็บตัวอย่างมาตรวจสอบพบว่าเป็น “หูเสือใบขน” พรรณไม้หายสาบสูญเกือบ 130 ปี นับเป็นการค้นพบสำคัญที่สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพของไทย
