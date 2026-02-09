xs
ราคาทองครั้งที่ 20 ปรับลง 100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 74,900 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14:14 (ครั้งที่ 20) ราคาปรับลดลง 100 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 73,900.00 บาท ขายออก 74,100.00 บาท ส่วนทองคำรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 72,419.32 บาท ขายออก 74,900.00 บาท