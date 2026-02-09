รองผู้ว่าฯ ศรีสะเกษเปิดโครงการตลาดนัดข้าวเปลือก หวังรักษาเสถียรภาพราคาสินค้า

นายธาตรี สิรรุ่งวนิจ รองผู้ว่าราชการ จ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2568/2569 จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2 และเปิดป้ายร้านค้าโรงสีสหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด โดยมี นางสาวเอกลักษณ์ พันธ์เรือง หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายอิทธิพล สีแดด ประธานสหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และเกษตรกรให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม โอกาสนี้ ได้มี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ว่าที่ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติภายในงานดังกล่าวด้วย
รองผู้ว่าราชการ จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมโครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานภายใต้นโยบายของรัฐบาลและแนวทางการดำเนินงานของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งเน้นการใช้กลไกตลาดเป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร ลดผลกระทบจากภาวะราคาผลผลิตผันผวน และเสริมสร้างรายได้ที่เป็นธรรมให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สืบเนื่องจากการดำเนินกิจกรรมโครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2568/69 จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม ที่ผ่านมา ที่โรงสีสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ จำกัด ต.หว้านคำ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ได้รับการตอบรับจากเกษตรกรและผู้ประกอบการเป็นอย่างดี โดยมีการซื้อขายข้าวเปลือกภายในงานในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดทั่วไปในพื้นที่ เฉลี่ยตั้งแต่ตันละ 350-600 บาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิผลของการใช้กลไกตลาดตามแนวทางที่รัฐบาลและกรมการค้าภายในกำหนดไว้ และสามารถช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม
รองผู้ว่าราชการ จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมโครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานภายใต้นโยบายของรัฐบาลและแนวทางการดำเนินงานของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งเน้นการใช้กลไกตลาดเป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร ลดผลกระทบจากภาวะราคาผลผลิตผันผวน และเสริมสร้างรายได้ที่เป็นธรรมให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สืบเนื่องจากการดำเนินกิจกรรมโครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2568/69 จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม ที่ผ่านมา ที่โรงสีสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ จำกัด ต.หว้านคำ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ได้รับการตอบรับจากเกษตรกรและผู้ประกอบการเป็นอย่างดี โดยมีการซื้อขายข้าวเปลือกภายในงานในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดทั่วไปในพื้นที่ เฉลี่ยตั้งแต่ตันละ 350-600 บาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิผลของการใช้กลไกตลาดตามแนวทางที่รัฐบาลและกรมการค้าภายในกำหนดไว้ และสามารถช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม