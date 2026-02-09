xs
เกิดเหตุอาคารทรุดที่บางพลี บาดเจ็บเล็กน้อย 2 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




วันนี้ (9 ก.พ.) MEA ได้รับแจ้งเกิดเหตุอาคารอยู่ระหว่างการก่อสร้างทรุด (บางพลี) จ.สมุทรปราการ เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 2 ราย ขณะนี้นำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว และไม่มีผลกระทบไฟฟ้าดับ ส่วนสาเหตุกำลังอยู่ในการเร่งตรวจสอบข้อมูล