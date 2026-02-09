ปชช.ทั่วสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ“พระพันปีหลวง”

กรุงเทพมหานครเผยภาพรวมการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ยอดรวมทั้งหมด ณ วันที่ 8 ก.พ. 69 จำนวน 633,019คน (ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. 68 - 8 ก.พ. 69)
กรุงเทพมหานครได้บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่
พร้อมทั้งจัดบริการน้ำดื่ม ห้องสุขา รถวีลแชร์ รถกอล์ฟสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ตลอดจนบริการยืม–คืนเครื่องแต่งกายสุภาพสำหรับผู้ที่แต่งกายไม่ครบถ้วนตามระเบียบ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีได้อย่างเหมาะสม
สำหรับช่วงเวลาปกติที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ มี 4 ช่วง ได้แก่
ช่วงที่ 1 เวลา 08.00 – 10.45 น.
ช่วงที่ 2 เวลา 12.00 – 16.45 น.
ช่วงที่ 3 เวลา 17.45 – 18.30 น.
ช่วงที่ 4 เวลา 19.45 – 21.00 น.
ขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์ (สีดำหรือขาว) เสื้อคอปก รองเท้าหุ้มส้น หลีกเลี่ยงเสื้อคอกลม เสื้อแขนกุด กางเกงหรือกระโปรงสั้น รวมถึงกางเกงยีนส์ สุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งยาวคลุมเข่า ส่วนนักเรียน–นักศึกษาควรสวมเครื่องแบบที่ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อความสง่างามและความเรียบร้อยโดยรวม