พณ.เผยการค้าผ่านแดนปี 68 ทุบสถิติ 1.04 ล้านล้านบาท หนุนเศรษฐกิจชายแดนโต 6.7%

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ปี 2568 การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนมีมูลค่ารวม 1,937,629 ล้านบาท ขยายตัว 6.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ มีมูลค่า 894,193 ล้านบาท ขณะที่การค้าผ่านแดนไปประเทศที่สาม มีมูลค่า 1,043,436 ล้านบาท ขยายตัวสูงถึง 24.4% สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์
การค้าผ่านแดนไปจีนมีมูลค่าสูงสุดที่ 608,165 ล้านบาท รองลงมาคือสิงคโปร์และเวียดนาม สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ ทุเรียนสด ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และยางแท่ง ขณะที่การค้าชายแดนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนไทย – กัมพูชา และมาตรการควบคุมการนำเข้าของเมียนมา ส่งผลให้การค้าชายแดนชะลอตัวในช่วงครึ่งปีหลัง อย่างไรก็ตาม การค้าผ่านแดนยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ทำให้การค้าชายแดนและผ่านแดนโดยรวมยังขยายตัวได้ดี
ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศเตรียมจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2569 จำนวน 6 ครั้ง ใน 6 จังหวัด เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า การเจรจาจับคู่ธุรกิจ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดน และเสริมสร้างโอกาสทางการค้าทดแทนด้านกัมพูชา