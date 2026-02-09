xs
โดมขนาดใหญ่ถล่มที่เคหะการไฟฟ้าเมืองใหม่บางพลี ยังไม่ทราบยอดผู้บาดเจ็บ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เกิดเหตุโดมขนาดใหญ่ถล่มลงมา ภายในเคหะการไฟฟ้าเมืองใหม่บางพลี ศูนย์ฝึกการไฟฟ้า อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ขณะนี้ยังไม่ทราบจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบ