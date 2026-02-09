กรมอุทยานฯ ค้นพบ“หูเสือใบขน”พรรณไม้หายากในป่าภาคใต้

ทีมนักวิจัยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ลงพื้นที่สำรวจเขาหินปูนในภาคใต้ ภายใต้โครงการวิจัยความหลากหลายของพันธุ์พืชในระบบนิเวศเขาหินปูน โดยกลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ ได้ดำเนินการล่องเรือสำรวจหน้าผาหินปูนบริเวณเขื่อนรัชชประภา อุทยานแห่งชาติเขาสก และต่อเนื่องไปยังอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ในช่วงปี พ.ศ. 2567-2568
ในการสำรวจครั้งนี้ทีมวิจัยได้พบกับพืชพุ่มขนาดเล็กเกาะอยู่บนหน้าผาสูงชันซึ่งยากต่อการเข้าถึง จนต้องใช้ไม้สอยเพื่อนำตัวอย่างมาตรวจสอบอย่างละเอียด ผลปรากฏว่าเป็น “หูเสือใบขน” พรรณไม้ที่หายสาบสูญไปจากการรายงานนานเกือบ 130 ปี และเคยถูกคาดการณ์ว่า อาจสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติแล้ว
สำหรับ “หูเสือใบขน” หรือชื่อพฤกษศาสตร์ปัจจุบันคือ Coleus tomentifolius (Suddee) Suddee ถูกสำรวจพบครั้งแรกโดยนักพฤกษศาสตร์ชาวอังกฤษ (Mr. Curtis) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2439 ในพื้นที่จังหวัดพังงา แต่หลังจากนั้นเป็นต้นมากลับไม่มีรายงานการพบเห็นพืชชนิดนี้ในธรรมชาติอีกเลย จนกระทั่งปี พ.ศ. 2547 ได้มีการตีพิมพ์ชื่อพรรณไม้ชนิดนี้เป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลกโดยบรรยายลักษณะจากตัวอย่างแห้งเพียงชิ้นเดียวที่ถูกเก็บรักษาไว้ในหอพรรณไม้ประเทศสิงคโปร์เท่านั้น