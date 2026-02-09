"เทพไท"เผย 5 ปรากฏการณ์ผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้น ชี้ต้องเคารพมติคนส่วนใหญ่

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ยินดีกับผู้ได้รับเลือกตั้ง
ขอแสดงความยินดีกับพรรคการเมือง และผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่าน และขอแสดงความยินดีเป็นพิเศษกับพรรคภูมิใจไทย ที่ได้รับเลือกตั้งมากที่สุด จนได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้งหนึ่ง
จากปรากฏการณ์ผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้น สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองได้ ดังนี้
1.เป็นชัยชนะของฝ่ายอนุรักษ์นิยมสุดขั้ว หรืออนุรักษ์นิยมขวาจัด ที่สามารถเอาชนะฝ่ายก้าวหน้า หรือที่เรียกกันว่าฝ่ายเสรีนิยม
2.เป็นปรากฏการณ์แลนด์สไลด์ของฝ่ายอนุรักษ์นิยม ที่พรรคภูมิใจไทยรวมกับพรรคกล้าธรรม มีจำนวนที่นั่งเกินครึ่งสภา คือ 251 ที่นั่ง
3.เป็นชัยชนะของกระแสความรักชาติและความเป็นชาตินิยม ที่สามารถเอาชนะคู่แข่ง ที่มีจุดอ่อนเรื่องความรักชาติ และทัศนคติที่เป็นลบต่อทหารและกองทัพ
4.กระแสกลุ่มทุนสีเทา แก๊งสแกมเมอร์ ไม่มีผลต่อการเลือกตั้ง ถูกละเลงจนเบลอ ไม่สามารถแยกแยะได้ว่า พรรคใดต่อต้านกลุ่มทุนสีเทา และพรรคใดเป็นพวกกลุ่มทุนสีเทา
5.เงินทุนเป็นปัจจัยชี้ขาดในการเลือกตั้ง จะเห็นได้ว่า 90% ของผู้ได้รับการเลือกตั้ง มาจากการใช้กระสุนเอาชนะกระแสทั้งนั้น
จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น สามารถนำมาอธิบายผลการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ระดับหนึ่ง ต้องยอมรับกติกา เมื่อคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ ต้องการแบบนี้ ก็ต้องเคารพมติของคนส่วนใหญ่ จะคิดเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้
โชคดีนะประเทศไทย