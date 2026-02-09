xs
หุ้นไทยเปิดตลาดบวก 37.44 จุด มูลค่าซื้อขาย 25206.86 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยเปิดตลาดช่วงเช้าอยู่ที่ 1391.45 จุด ปรับขึ้น 37.44 จุด หรือ 2.77% มูลค่าซื้อขาย 25206.86 ล้านบาท