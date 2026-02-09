นักวิชาการอิสระวิเคราะห์ทำไมพรรคส้มกวาดที่นั่งเกือบทุกเขตใน กทม.?

เอ็ดดี้-อัษฎางค์ ยมนาค นักวิชาการอิสระ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า.ทำไมพรรคส้มกวาดที่นั่งเกือบจะทุกเขตในกรุงเทพ?
#อัษฎางค์ยมนาค | #อ่านเกมอำนาจ
คำตอบคือ…
กรุงเทพฯ คือพื้นที่ "ขบถ"
ที่ถูกครอบงำด้วยชุดความคิดอย่างเบ็ดเสร็จ
การที่พรรคส้มยังชนะขาดใน กทม. แสดงว่าแบรนด์ของพรรคที่ขายเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง" ยังคงทำงานได้ดี
ผลการเลือกตั้ง สะท้อนให้เห็นถึงความแตกแยกของชุดข้อมูลที่ได้รับ
คนกรุงเทพฯ รับข่าวสารผ่าน Social Media และเครือข่ายออนไลน์ที่ Algorithm มักป้อนข้อมูลที่เน้นเรื่องสิทธิเสรีภาพ ความเท่าเทียม และการตรวจสอบอำนาจรัฐ (ซึ่งเข้าทางพรรคส้ม)
คนต่างจังหวัด อาจได้รับข้อมูลผ่านผู้นำชุมชน หัวคะแนน หรือสื่อที่เน้นเรื่องผลงานการพัฒนาท้องถิ่นที่จับต้องได้ ทำให้พวกเขามองว่าพรรคส้ม "ไม่มีผลงาน" หรือ "สร้างความวุ่นวาย" ในขณะที่คน กทม. มองว่าเป็น "ความหวัง"
คำถามสำคัญคือ ทั้งๆ ที่เห็นได้ชัดว่าพรรคส้มด้อยค่าและเซาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบันหลักของชาติ ทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์ ทหารและศาล
แม้จะเกิดสงครามชายแดนไทย-เขมร และทหารได้แสดงผลงานและการเสียสละ แต่ทำไมไม่สามารถทำให้คนกรุงเทพฯตาสว่างจากพรรคส้มได้?
คำตอบคือ ความย้อนแย้งของความชอบธรรม
1. นิยามคำว่า "ชาติ" ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
ฝ่ายอนุรักษ์นิยม มองว่า ชาติ = สถาบันหลัก (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) การด้อยค่าสถาบันฯ คือการทำลายความมั่นคงของชาติ
ฝ่ายก้าวหน้า (ฐานเสียงพรรคส้มใน กทม.) มองว่า ชาติ = ประชาชน/ผู้เสียภาษี สำหรับพวกเขา สถาบันหลักคือ "โครงสร้างอำนาจเก่า" ที่กดทับความเจริญ
ดังนั้น ยิ่งพรรคส้มถูกมองว่า "เซาะกร่อนบ่อนทำลาย" โครงสร้างเดิมมากเท่าไหร่ ในสายตาคนกลุ่มนี้กลับมองว่าคือการ "ปฏิรูป" หรือการ "รื้อถอนสิ่งล้าหลัง"
2. ความไม่ไว้วางใจทหารแบบฝังรากลึก
แม้ทหารจะรบเก่งที่ชายแดนเขมร แต่คนกรุงเทพฯ ที่ถูกครอบงำด้วยชุดความคิดอย่างเบ็ดเสร็จ แยกแยะบทบาททหารไม่ออก หรือเลือกที่จะไม่แยกแยะ
คนกรุงเทพฯ (ที่นิยมพรรคส้ม)￼ มองทหารผ่านแว่นตาของการเมือง (การรัฐประหาร, การสืบทอดอำนาจ) มากกว่าบทบาทรั้วของชาติ
เมื่อเกิดสงคราม แทนที่จะมองว่าทหารเป็นฮีโร่ คนกลุ่มนี้อาจตั้งคำถามกลับว่า "รัฐบาลล้มเหลวทางการทูตหรือไม่จึงเกิดสงคราม?" หรือมองว่าเป็น "IO สร้างสถานการณ์เพื่อรักษาอำนาจ" หรือไม่?
ซึ่งผมเห็นว่า ทัศนคติหรือแนวคิดของคนกรุงเทพฯ ที่นิยมพรรคส้ม เกิดจากการป้อนข้อมูลจากแนวร่วม เช่น NGO ที่มีประเทศมหาอำนาจอยู่เบื้องหลังสนับสนุนทั้งเงินทุนและเครื่องมืออื่นๆ
สามารถอธิบายผ่านกระบวนการทางยุทธศาสตร์ 3 ขั้นตอนที่ "เจาะจงเป้าหมายที่คนเมือง" ดังนี้
1. การสร้าง "ชุดความจริง" ใหม่
มหาอำนาจและเครือข่ายใช้กลไกผ่านสื่อและ NGO โดยเน้นย้ำค่านิยมตะวันตก เช่น เสรีภาพสุดโต่ง หรือความเท่าเทียมแบบไร้รากวัฒนธรรมเดิม
ผลลัพธ์คือ ทำให้คนกรุงเทพฯ (ซึ่งเสพสื่อเหล่านี้มากที่สุด) รู้สึกว่า "สถาบันดั้งเดิม = ล้าหลัง/ถ่วงความเจริญ" และ "พรรคส้ม = ความทันสมัย/ความเป็นสากล" ใครที่ไม่อยากตกยุคหรืออยากดูเป็นคนรุ่นใหม่ จึงต้องเลือกทางนี้โดยอัตโนมัติ
2. ยุทธศาสตร์ "ป่าล้อมเมือง" ทางวัฒนธรรม
ในอดีต พรรคคอมมิวนิสต์ใช้ป่าล้อมเมือง แต่ในยุคดิจิทัล กลุ่มอำนาจเหล่านี้ใช้ "สื่อล้อมสมอง"
เป้าหมายคือ เจาะจงไปที่กลุ่มปัญญาชน นิสิตนักศึกษา และคนทำงานในเมือง เพราะเป็นกลุ่มที่มีเสียงดังในสังคม
เครื่องมือคือ การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมของ NGO ทำให้ "ผู้นำทางความคิด" ในกรุงเทพฯ รับเอาชุดความคิดนี้มา และกระจายต่อให้ฐานเสียงพรรคส้ม โดยที่เจ้าตัวอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากำลังเป็นส่วนหนึ่งของหมากกระดานนี้
3. การทำลาย "ภูมิคุ้มกัน" ของชาติ
สถาบันหลัก (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และทหาร) เปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันที่ทำให้รัฐไทยมีความเป็นปึกแผ่น
วิธีการคือ การป้อนข้อมูลด้านลบซ้ำๆ ผ่านโซเชียลมีเดียและอัลกอริทึมที่ถูกออกแบบมาให้เห็นแต่ข้อมูลด้านเดียว (Echo Chamber) จะค่อยๆ "เซาะกร่อน" ความศรัทธา
สรุป
ชัยชนะของพรรคส้มในกรุงเทพฯ จึงไม่ใช่แค่เรื่องของความนิยมทางการเมืองปกติ แต่เป็นผลสัมฤทธิ์ของ "ปฏิบัติการข่าวสาร" (IO) ระยะยาว ที่ทำให้คนกรุงเทพฯ (ที่นิยมพรรคส้ม) มองเห็น "ศัตรูของชาติ" (ในมุมมองความมั่นคง) กลายเป็น "ฮีโร่"
