"อนุทิน"โผกอดภรรยาขณะเดินทางเข้าพรรคพร้อมสมาชิกหลังนับคะแนน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย โผกอด นางสาวธนนนท์ นิรามิษ ภรรยา ขณะเดินทางเข้าพรรคพร้อมสมาชิกหลังนับคะแนน