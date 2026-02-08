"จุลพันธ์"แถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงจาก ปชช. พร้อมสัญญาไม่ว่าอยู่บทบาทใดจะทำงานให้เต็มที่

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคฯ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคฯ และ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีและผู้อำนวยการการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย แถลงข่าวแนวโน้มภายหลังรับทราบผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างไม่เป็นทางการ โดยขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชน พร้อมยืนยันว่า ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใดต่อไปก็จะทำงานให้พี่น้องอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป โดยนายจุลพันธ์ได้กล่าวดังนี้
“กราบเรียนพี่น้องประชาชนไทยทั่วประเทศ ขณะนี้ถึงแม้ว่าการเลือกตั้งยังดำเนินการในลำดับการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ พรรคเพื่อไทยขอกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนที่ได้ออกมาใช้เสียงเลือกตั้ง เดินหน้าระบบประชาธิปไตยและกราบขอบพระคุณทุกคะแนนที่ให้กับพรรคเพื่อไทย เพื่อให้เราเดินหน้าทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไป
ส่วนเรื่องผลการเลือกตั้งขณะนี้ อาจจะยังไม่จบสิ้น ยังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมคะแนน แต่อย่างไรก็ดี เรายืนยันว่าเรายืดมั่นในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา จึงเป็นภาระของพรรคที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดเพื่อจัดตั้งรัฐบาลต่อไป
“พรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะอยู่บทบาทใด เราก็จะทำงานให้พี่น้องเต็มกำลังความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่”
คำถามสื่อมวลชนว่าพรรคเพื่อไทยจะไปเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลนั้น นายจุลพันธ์ ตอบว่าตอนนี้ยังไม่ได้คุยกัน เราเคารพการตัดสินใจของพี่น้องประชาชน ส่วนเรื่องจัดตั้งรัฐบาลเป็นหน้าที่ของพรรคที่ได้รับคะแนนเสียงเป็นลำดับ 1 เพื่อรวบรวมเสียงในสภา ส่วนเราก็จะไม่ว่าบทบาทใดก็จะทำงานเต็มที่
ส่วนเรื่องการร้องเรียนการทุจริตนั้น นายจุลพันธ์ ได้กล่าวว่าเรื่องนี้ทางโฆษกฯ ก็ได้แถลงก่อนวันเลือกตั้ง ที่มีประเด็นทั้งการจับกุมต่างๆ และขอฝากให้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดูแลการเลือกตั้งให้สุจริตยุติธรรม ซึ่งก็จะให้เป็นขั้นตอนของทางกฎหมายต่อไป
ส่วนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี คือ ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ยังกำลังใจดี เพราะเราได้รับมอบกำลังใจจากพี่น้องประชาชนและเดินหน้าทำงานต่อ
ด้านนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค กล่าวเสริมว่าพรรคเพื่อไทยใส่ใจในผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ และเมื่อกระบวนการนับคะแนนเสร็จสิ้น ก็จะมีการประชุมถอดบทเรียนเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงการทำงานพรรคเพื่อไทยต่อไป