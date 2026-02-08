ผบ.ตร.ชี้ภาพรวมเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เผยพบ 7 คดีกระทำผิดกฎหมาย

วันนี้ (8 ก.พ.) เวลา 18.00 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศลต.ตร.) โดยมี พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศลต.ตร. พร้อมด้วยผู้บัญชาการหน่วยต่างๆ ร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติในการดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศ ณ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการประชุมระบบทางไกล
ผบ.ตร. กล่าวว่า ขอบคุณข้าราชการตำรวจทุกนาย ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ทุกหน่วย ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง ทำให้การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในภาพรวมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งในวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ส่วนในเรื่องของการการกระทำความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง และกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง อาทิ การซื้อเสียงขายเสียง ซึ่งล่าสุดพบมี 7 คดี, การทำลายบัตร, จำหน่าย จ่ายแจก จัดเลี้ยงสุรา เป็นต้น ซึ่งมีการแจ้งความในบางพื้นที่ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัด และ กกต.กรุงเทพมหานคร ในทุกกรณี เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และเป็นธรรม
ผบ.ตร. กล่าวย้ำว่า หลังจากนี้ขอให้เข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยสถานที่นับคะแนนจนเสร็จสิ้น และขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งแล้วเสร็จ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง อาทิ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมขอให้เข้มงวดการข่าวเพื่อป้องปรามเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้หลังการเลือกตั้งในทุกพื้นที่
ด้าน พล.ต.อ.สำราญ ขอบคุณข้าราชการตำรวจทุกนายเช่นกัน ที่ทุ่มเท เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ โดยหลังจากนี้เน้นย้ำเฝ้าระวังสถานการณ์หลังการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิด หากมีสถานการณ์ เหตุการณ์ ข้อมูลสำคัญ ให้รายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเร็ว และสนับสนุนภารกิจตามที่ กกต.ร้องขอ จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจการจัดการเลือกตั้ง จากนั้นจะปิดศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศลต.ตร.) ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569