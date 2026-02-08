ปลัด กทม.เผยพายุฝนทำนับคะแนนเลือกตั้ง สส.และประชามติ ล่าช้าในพื้นที่กรุงเทพตะวันออก

นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ดร.สัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (ผอ.กกต.กทม.) แถลงความคืบหน้าการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และการออกเสียงประชามติ ภายหลังปิดหีบเลือกตั้งเมื่อเวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา
ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า หลังจากปิดการลงคะแนน พบว่ามีกลุ่มฝนตกหนักถึงปานกลางในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อาทิ เขตมีนบุรี คลองสามวา สะพานสูง บึงกุ่ม และคันนายาว รวมถึงพื้นที่ฝั่งธนบุรีในบางจุด โดยหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ข้างต้นได้ประสบปัญหาพายุและลมแรง ต้องรอให้ฝนหยุดตกก่อนจึงจะเริ่มนับคะแนนได้ ทำให้ภาพรวมการนับคะแนนเกิดความล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้
ผอ.กกต.กทม. กล่าวถึงรายละเอียดว่า สำหรับการนับคะแนนในหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 15 (เขตคันนายาว) พบปัญหาจากพายุลมแรง 2 หน่วยเลือกตั้ง ดังนี้
หน่วยเลือกตั้งที่ 10: วัสดุอุปกรณ์และแบบขีดคะแนนได้รับความเสียหายจากพายุ แต่หีบบัตรเลือกตั้งทั้ง 3 ประเภท (สส. แบบแบ่งเขต, สส. แบบบัญชีรายชื่อ และการออกเสียงประชามติ) ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ขณะนี้ได้จัดส่งอุปกรณ์ชุดใหม่ไปให้เพื่อให้ดำเนินการนับคะแนนต่อแล้ว
หน่วยเลือกตั้งที่ 9: พายุพัดเอกสารบางส่วนปลิวไปตามกระแสลม ส่งผลกระทบต่อแบบขีดคะแนนและบัตรเลือกตั้งที่ผ่านการนับไปแล้วบางส่วนเปียก ขณะนี้ทางต้องรายงานมายังศูนย์ประสานงานเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้งมีมติให้งดการนับคะแนนเป็นการชั่วคราว และได้รายงานเรื่องมายังสำนักงาน กกต.กทม. โดย สำนักงาน กกต.กทม. จะต้องรายงานไปยังคณะกรรมการเลือกตั้งเพื่อขอคำวินิจฉัยและมติในการดำเนินการขั้นต่อไป จึงทำให้วันนี้หน่วยดังกล่าวไม่สามารถนับคะแนนต่อไปได้
ผอ.กกต.กทม. ระบุว่า จากเดิมที่คาดว่าจะทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการบางส่วน ผ่านระบบ ECT Report https://ectreport69.ect.go.th/ ในเวลาประมาณ 20.00 น. และทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในภาพรวมส่วนใหญ่ในช่วง 22.00 น. แต่เนื่องจากปัญหาอุปสรรคด้านฝนฟ้าคะนองที่ทำให้การนับคะแนนล่าช้าไปประมาณ 2 ชั่วโมง จึงคาดว่าจะสามารถรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการผ่านระบบ ECT Report ได้ในเวลาประมาณ 24.00 น. ส่วนผลคะแนนอย่างเป็นทางการจะต้องรอการตรวจสอบเอกสารทั้งหมด ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน จึงจะแล้วเสร็จ