"อภิสิทธิ์"ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่พี่น้องมอบให้ ยืนยันพร้อมทำหน้าที่ในสภาฯ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ระบุว่า พรรคประชาธิปัตย์ ขอกราบขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงที่พี่น้องประชาชนมอบให้กับผมและพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งในระบบบัญชีรายชื่อ มีคะแนนที่เพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วหลายเท่าตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาคใต้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวของพรรคอย่างชัดเจน ในภาคอื่นก็เช่นเดียวกันที่พี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจผมและพรรคฯ เราขอยืนยันว่าเราพร้อมทำหน้าที่ในสภาฯ ตามได้ประกาศไว้กับพี่น้องอย่างเต็มที่ ผมและพรรคฯ ยังยืนยันเดินหน้าการเมืองสุจริตต่อไปอย่างมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง