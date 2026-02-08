xs
"บก.ลายจุด"เผยรายชื่อพรรคฝ่ายค้านแบบขยี้ตา ถ้ารวมกันได้ไม่ถึง 200 คะแนน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า รายชื่อพรรคฝ่ายค้านแบบขยี้ตา ถ้ารวมกันได้ไม่ถึง 200 คะแนน
ประชาชน
เพื่อไทย
ประชาธิปัตย์