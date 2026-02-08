จนท.เขตห้ามล่าสัตว์ป่าสองแคว ระดมกำลังดับไฟป่าสำเร็จ พบพื้นที่เสียหาย 25 ไร่

นายปรัชญา เกินกลาง หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสองแคว ศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน (War Room) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) รายงานผลการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าว่า เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าสองแควเเละเจ้าหน้าที่จุดเฝ้าระวังป้องกันไฟป่า เข้าตรวจสอบพื้นที่จุดความร้อน (Hotspot) จากดาวเทียม Suomi NPP (ระบบ VIIRS) ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 12.27 น. และ 14.07 น. (รอบบ่าย) พิกัด 642317 E 1920551 N ท้องที่บ้านโป่งแค ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมีเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าสองแคว จำนวน 4 นาย และเจ้าหน้าที่จุดเฝ้าระวังป้องกันไฟป่า จำนวน 5 นาย รวมจำนวน 9 นาย เข้าตรวจสอบพื้นที่ ซึ่งสามารถควบคุมสถานการณ์ไฟป่าได้สำเร็จ พบพื้นที่เสียหายคือป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง จำนวน 25 ไร่