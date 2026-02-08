กทม.สรุปภาพรวมปิดหีบเลือกตั้ง ขอบคุณคนกรุงตื่นตัวมาใช้สิทธิคึกคัก

นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการปิดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทจบบบบบนราษฎร (สส.) และออกเสียงประชามติ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 2 และ 3 แขวงเสาชิงช้า บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร โดยเปิดเผยว่า ในนามของกรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพฯ ทุกท่านที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และออกเสียงประชามติในครั้งนี้ โดยภาพรวมพบว่าประชาชนมีความตื่นตัวและออกมาใช้สิทธิอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า แม้ในช่วงบ่ายจะมีอุปสรรคจากสภาพอากาศที่มีฝนตกในบางพื้นที่ แต่ประชาชนยังคงตั้งใจเดินทางมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง
สำหรับสถานการณ์ฝนตกที่เกิดขึ้นในบางหน่วยเลือกตั้ง เช่น เขตบางพลัด ซึ่งพบปัญหาน้ำรอระบายเล็กน้อยในบางจุด กทม. ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาทันทีเพื่อให้การลงคะแนนสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ติดขัด รวมถึงกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนในทุกมิติ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ออกมาใช้สิทธิในปีนี้ ซึ่งได้รับรายงานว่าทุกหน่วยสามารถดูแลช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ในส่วนภาพรวมที่คาดว่ามีประชาชนออกมาใช้สิทธิมากกว่าปี 2566 หรือไม่นั้น ปลัด กทม. กล่าวว่า คาดหวังว่าอยากจะให้มากกว่าปี 2566 อย่างไรก็ตามขอรอดูผลที่เป็นทางการอีกครั้ง ทั้งนี้ ในส่วนการรวบรวมคะแนนหลังจากปิดหีบแล้ว คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,530 หน่วย จะรวบรวมนับคะแนนที่หน่วย เมื่อนับคะแนนหน่วยเรียบร้อยแล้ว ก็ดำเนินการทำตามขั้นตอนที่ กกต. ได้ซักซ้อมเป็นไปตามแนวทางตามกฎหมายที่ถูกต้อง และรายงานผ่านไปยังหน่วยเขตปกครองของแต่ละเขต และรวบรวมส่งมาที่ศูนย์ติดตามสถานการณ์ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ กทม. 1 ส่วนหนึ่งก็จะแยกไปทาง กกต. ที่สามารถเข้าระบบ Real-time ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามผลการเลือกตั้งปี 2569 อย่างไม่เป็นทางการได้ที่ ectreport69.ect.go.th และจอแสดงผลขนาดใหญ่บริเวณลานเมือง ศาลาว่าการ กทม.1 เสาชิงช้า
ปลัด กทม. กล่าวเพิ่มเติมว่า ตอนนี้พยายามรวบรวมประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ ใน 6,530 หน่วยอาจพบปัญหาบ้างเล็กน้อย แต่หากไม่ขัดกับกฎหมาย เราก็สามารถแก้ไขที่หน้างาน โดยให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการแก้ไขในประเด็นต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งเรายังยึดหลักการในเรื่องของความโปร่งใส ความเป็นกลาง และก็ความเที่ยงธรรม สุจริต เป็นที่ตั้ง ทั้งนี้ ตั้งแต่เปิดหีบจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีประชาชนกระทำผิดกฎหมายการเลือกตั้ง
“กรุงเทพมหานครเรารับผิดชอบในการอำนวยความสะดวกที่ทาง กกต. ขอความร่วมมือมา และดำเนินการได้อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ เจ้าหน้าที่เราทุกคนมีความพร้อมมาถึงปัจจุบันนี้” ปลัด กทม. กล่าว