"อภิสิทธิ์"โพสต์ FB ขอบคุณทุกคะแนนเสียงครับ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจาก พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ขอบคุณทุกคะแนนเสียงครับ