xs
xsm
sm
md
lg

กทม.จัดทีวีจอยักษ์รายงานผลนับคะแนนการเลือกตั้ง สส.ให้ประชาชนได้รับชม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศด้านหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครได้จัดทีวีจอยักษ์ เพื่อรายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ประชาชนได้รับชม