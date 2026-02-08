xs
กทม.ชวนลุ้นผลเลือกตั้งหลังปิดหีบผ่าน ECT Report

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจกรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ชวนลุ้นผลเลือกตั้งหลังปิดหีบ ผ่าน ECT Report

เวลาในการออกมาใช้สิทธิหมดลงแล้ว ตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญนั่นคือ “การนับคะแนน” มาร่วมลุ้นเสียงของคุณไปพร้อมกัน ผ่านระบบ ECT Report

ที่เว็บไซต์ ectreport69.ect.go.th